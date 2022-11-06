Ракета ВСУ попала в дамбу Каховской ГЭС

«ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10:00 был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения», - отмечает сотрудник экстренных служб.

Данных о пострадавших не поступило.

Ранее, 24 октября, украинские военные выпустили 19 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. Три снаряда попали в Каховскую гидроэлектростанцию, пишет РИА ФАН.

