Десять человек получили ожоги после прорыва трубопровода в Нижнем Новгороде

Десять человек получили ожоги после повреждения теплосети в Нижнем Новгороде, сообщает Центр медицины катастроф.

Еще одна авария на теплосетях в Липецке оставила без отопления 40 жилых домов

Пользователи соцсетей делятся фото и видео с места аварии. В районе перекрестка Славянская-Студеная улицу залило кипятком. Пострадали пешеходы, их доставили в больницу, пишут местные СМИ.

Ранее стало известно, что в Липецке из-за коммунальной аварии на теплосетях без отопления и горячей воды находятся 282 многоквартирных дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:АварияПострадавшиеНижний Новгород

Горячие новости

Все новости

партнеры