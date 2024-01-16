Десять человек получили ожоги после прорыва трубопровода в Нижнем Новгороде
16 января 202412:49
Десять человек получили ожоги после повреждения теплосети в Нижнем Новгороде, сообщает Центр медицины катастроф.
Пользователи соцсетей делятся фото и видео с места аварии. В районе перекрестка Славянская-Студеная улицу залило кипятком. Пострадали пешеходы, их доставили в больницу, пишут местные СМИ.
Ранее стало известно, что в Липецке из-за коммунальной аварии на теплосетях без отопления и горячей воды находятся 282 многоквартирных дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru