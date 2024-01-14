Мэр Липецка: без тепла находятся 282 дома
14 января 202401:53
В Липецке из-за коммунальной аварии на теплосетях без отопления и горячей воды находятся 282 многоквартирных дома, сообщила в Telegram мэр Евгения Уваркина.
По ее словам, для ликвидации повреждений магистрального трубопровода задействованы все аварийные бригады. Управляющие компании сливают воду, чтобы предупредить размораживание системы.
Ранее стало известно, что авария на теплосетях в Липецке оставила без горячей воды и отопления 40 многоквартирных домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru