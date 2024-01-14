Мэр Липецка: без тепла находятся 282 дома

В Липецке из-за коммунальной аварии на теплосетях без отопления и горячей воды находятся 282 многоквартирных дома, сообщила в Telegram мэр Евгения Уваркина.

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По ее словам, для ликвидации повреждений магистрального трубопровода задействованы все аварийные бригады. Управляющие компании сливают воду, чтобы предупредить размораживание системы.

Ранее стало известно, что авария на теплосетях в Липецке оставила без горячей воды и отопления 40 многоквартирных домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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