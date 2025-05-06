Проверки в РФ танкеров вместимостью более 5000 тонн завершат до августа
6 мая 202515:12
Проверки технического состояния в отношении танкеров валовой вместимостью свыше пяти тысяч будут завершены до 1 августа. Об этом заявили в Минтрансе РФ.
В ведомстве уточнили, что общее количество таких судов составляет 139.
Ранее о необходимости проверить техническое состояние танкерного флота России заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также глава государства поручил провести комплексную ревизию норм, регламентирующих морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru