Проверки в РФ танкеров вместимостью более 5000 тонн завершат до августа

Проверки технического состояния в отношении танкеров валовой вместимостью свыше пяти тысяч будут завершены до 1 августа. Об этом заявили в Минтрансе РФ.

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В ведомстве уточнили, что общее количество таких судов составляет 139.

Ранее о необходимости проверить техническое состояние танкерного флота России заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также глава государства поручил провести комплексную ревизию норм, регламентирующих морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов.

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ФОТО: РИА Новости
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