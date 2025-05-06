В Госдуме предложили бесплатно вакцинировать граждан с аллергией на пыльцу
В Госдуме предложили бесплатно вакцинировать граждан с аллергией на пыльцу, с инициативой выступил депутат Ярослав Самылин ("Новые люди"), передает РИА Новости.
Обращение депутат направил в Минздрав, отметив, что вакцинация должна быть бесплатной в рамках программы ОМС.
Он отметил, что сейчас в России завершается разработка первой отечественной вакцины против сезонной аллергии. Она должна быть доступной для граждан. По разным оценкам, до 30% россиян страдают сезонной аллергией.
Российские ученые приступили к тестированию вакцины против аллергии на березовую пыльцу на добровольцах. Об этом заявила в интервью каналу «Россия-24» руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в разговоре с НСН, что в мае аллергикам будут угрожать злаки, а летом — сложноцветные травы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru