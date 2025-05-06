Аналитик предупредил, что гонка зарплат в России завершится в ближайшие месяцы

Средняя зарплата россиян вырастет почти в два раза по сравнению с 2024 годом и через три года достигнет 132,9 тысячи рублей, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на Министерство экономического развития. По данным прогноза, самый быстрый рост оплаты труда произойдет в ближайшие два года. Средний оклад должен превысить 100 тысяч рублей в 2025 году и остановиться на отметке в 114,4 тысячи в 2026-м.

Ранее в Госдуме предложили ежеквартально индексировать зарплаты, напоминает НСН.

