Свыше 1600 финансовых пирамид выявили в России

Данный показатель, на 56% больше, чем в первом квартале 2024 года, но ниже на 8,5%, чем в октябре-декабре 2024 года.

По сведениям Центробанка, почти все пирамиды были псевдоинвестиционными интернет-проектами, в частности, в мессенджерах и соцсетях. Чаще всего их представители предлагали своим потенциальным жертвам вложить деньги в инвестиционные планы, обещая стабильный доход. Как правило, они уговаривали вложить деньги в бизнесы с быстрой окупаемостью, сырьевые товары, драгметаллы, криптоактивы, криптовалюты и недвижимость.

Ранее Сбербанк выявил десять кредитных финансовых пирамид, от них пострадали более 2000 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

