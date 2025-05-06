Свыше 1600 финансовых пирамид выявили в России
Центробанк выявил 1638 субъектов с признаками финансовых пирами в январе-марте 2025 года. Об этом свидетельствует официальный Telegram-канал ЦБ.
Уточняется, что всего регулятором было обнаружено 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности, из них 236 — с признаками нелегальных кредиторов, 897 — с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Данный показатель, на 56% больше, чем в первом квартале 2024 года, но ниже на 8,5%, чем в октябре-декабре 2024 года.
По сведениям Центробанка, почти все пирамиды были псевдоинвестиционными интернет-проектами, в частности, в мессенджерах и соцсетях. Чаще всего их представители предлагали своим потенциальным жертвам вложить деньги в инвестиционные планы, обещая стабильный доход. Как правило, они уговаривали вложить деньги в бизнесы с быстрой окупаемостью, сырьевые товары, драгметаллы, криптоактивы, криптовалюты и недвижимость.
Ранее Сбербанк выявил десять кредитных финансовых пирамид, от них пострадали более 2000 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru