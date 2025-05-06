Apple перенесет производство iPhone в Индию

Американская компания Apple в ближайшие годы полностью перенесёт производство смартфонов iPhone в Индию. Как пишет информационное агентство Press Trust of India, об этом заявил глава индийского Минсвязи Джотирадитья Синдиа.

Евросоюз оштрафовал Apple на полмиллиарда евро

Выступая на конференции в Нью-Дели, он назвал перенос производства в Индию «разумным экономическим решением» для любой компании, выпускающей телекоммуникационное оборудование.

«Когда вы инвестируете в Индию, вы выбираете доступность, надёжность и оригинальность», - заключил Синдиа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что желающие избежать новых тарифов американские компании, в том числе Apple, стали возвращать свои производства в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроизводствоИндияAppleIphone

Горячие новости

Все новости

партнеры