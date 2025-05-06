Аллегрова заявила, что ненавидит свой хит «Угонщица»

Российская исполнительница, народная артистка России Ирина Аллегрова призналась в ненависти к одному из своих наиболее известных хитов «Угонщица», сообщил сайт MK.RU.

Аллегрова опровергла информацию о суде с исполнителем ее песни клубе Челябинска

Певица пообщалась с фанатами после выхода на сцену на большом концерте в Кремле. Поклонницы Аллегровой запели «Угонщицу», однако артистка остановила поклонниц. «Это моя самая ненавистная песня. Я ненавижу ее», — отметила она.

Исполнительница также добавила, что артисты не должны жить только прошлыми заслугами — им необходим рост.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
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