Аллегрова заявила, что ненавидит свой хит «Угонщица»

Певица пообщалась с фанатами после выхода на сцену на большом концерте в Кремле. Поклонницы Аллегровой запели «Угонщицу», однако артистка остановила поклонниц. «Это моя самая ненавистная песня. Я ненавижу ее», — отметила она.

Исполнительница также добавила, что артисты не должны жить только прошлыми заслугами — им необходим рост.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

