Аллегрова заявила, что ненавидит свой хит «Угонщица»
Российская исполнительница, народная артистка России Ирина Аллегрова призналась в ненависти к одному из своих наиболее известных хитов «Угонщица», сообщил сайт MK.RU.
Певица пообщалась с фанатами после выхода на сцену на большом концерте в Кремле. Поклонницы Аллегровой запели «Угонщицу», однако артистка остановила поклонниц. «Это моя самая ненавистная песня. Я ненавижу ее», — отметила она.
Исполнительница также добавила, что артисты не должны жить только прошлыми заслугами — им необходим рост.
Ранее президент России Владимир Путин наградил Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Валерий Карпин назвал самые раздражающие вопросы журналистов
- «0-8 не влетим!»: Булыкин и Радимов верят в «достойный» футбол с Бразилией
- Против башкирской школьницы возбудили уголовное дело за нападение на сверстницу
- Кандидат на пост президента Польши Гжегож Браун вытер ноги о флаг ЕС
- Apple перенесет производство iPhone в Индию
- Аллегрова заявила, что ненавидит свой хит «Угонщица»
- Проверки в РФ танкеров вместимостью более 5000 тонн завершат до августа
- Аналитик предупредил, что гонка зарплат в России завершится в ближайшие месяцы
- Маск назвал поселения землян на Марсе гарантом выживания человечества
- Свыше 1600 финансовых пирамид выявили в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru