Маск назвал поселения землян на Марсе гарантом выживания человечества

Миллиардер Илон Маск выступил за создание на Марсе автономных поселений землян, что, по его мнению, может гарантировать выживание человечества в случае глобальных катастроф на Земле. Такую идею предприниматель, глава департамента эффективности США и старший советник президента Дональда Трампа высказал в интервью телеканалу Fox News.

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По словам Маска, Красная планета может стать страховщиком коллективной жизни, поскольку рано или поздно вся жизнь на Земле будет уничтожена Солнцем при его расширении. По задумке основателя компании SpaceX, в первую очередь на Марсе необходимо создать город, который будет способен к полному самообеспечению.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Маск анонсировал отправку на Марс в конце 2026 года космического корабля Starship с человекоподобным роботом Optimus. В случае удачных экспериментов с такими полетами, корабли с людьми могут отправиться к Красной планете в 2029 году, прогнозирует Маск.

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ФОТО: AP / ТАСС
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