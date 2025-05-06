Маск назвал поселения землян на Марсе гарантом выживания человечества
Миллиардер Илон Маск выступил за создание на Марсе автономных поселений землян, что, по его мнению, может гарантировать выживание человечества в случае глобальных катастроф на Земле. Такую идею предприниматель, глава департамента эффективности США и старший советник президента Дональда Трампа высказал в интервью телеканалу Fox News.
По словам Маска, Красная планета может стать страховщиком коллективной жизни, поскольку рано или поздно вся жизнь на Земле будет уничтожена Солнцем при его расширении. По задумке основателя компании SpaceX, в первую очередь на Марсе необходимо создать город, который будет способен к полному самообеспечению.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Маск анонсировал отправку на Марс в конце 2026 года космического корабля Starship с человекоподобным роботом Optimus. В случае удачных экспериментов с такими полетами, корабли с людьми могут отправиться к Красной планете в 2029 году, прогнозирует Маск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru