Депутат рассказал, что должны были сделать родители погибшего в Дубне школьника

По его словам, родители, зная об особенностях развития ребёнка, должны были снабдить его заряженным мобильным телефоном с программой, отслеживающей его местонахождение.

Леонов напомнил, что каждый потерявшийся ребёнок, в первую очередь, должен попытаться связаться с родителями, либо позвонить в службу «112». Он отметил, что обращаться за помощью сначала следует к сотрудникам полиции, а затем — к работникам расположенных поблизости магазинов.

«Также потерявшийся ребёнок может получить помощь в рамках проекта «Островок безопасности» в магазинах нескольких торговых сетей, прийти туда и сказать: «Я потерялся». А дальше действовать будут сотрудники «ЛизыАлерт», — подчеркнул депутат.

Ранее в Дубне было обнаружено тело 11-летнего школьника. По предварительным данным, причиной смерти ребёнка стало обморожение. По сообщениям СМИ, мальчик отправился в школу на автобусе, но, вышел из него, потому что не было денег на проезд, и отправился в район Левого берега Дубны, но заблудился.

