Погибший в Дубне ребенок попал на видео незадолго до смерти

В сети появилось видео, на котором запечатлен 11-летний мальчик, умерший в Дубне. Его опубликовал Telegram-канал прокуратуры Московской области.

В материалах видно, что ребенок идет вдоль трассы, при этом в какой-то момент сначала уходит от дороги, а потом возвращается к ней опять.

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По данным СМИ, мальчик пропал еще 27 декабря. Он отправился в школу на автобусе, но, вышел из него, потому что не было денег на проезд. Он решил пойти пешком, но заблудился.

Сообщается, что семья подростка, в которой воспитываются еще пятеро детей, состоит на учете в надзорных органах. Предположительно, у погибшего мальчика, было диагностировано отставание в развитии.

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ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:СмертьРебенокПодмосковье
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