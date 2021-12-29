Погибший в Дубне ребенок попал на видео незадолго до смерти

По данным СМИ, мальчик пропал еще 27 декабря. Он отправился в школу на автобусе, но, вышел из него, потому что не было денег на проезд. Он решил пойти пешком, но заблудился.

Сообщается, что семья подростка, в которой воспитываются еще пятеро детей, состоит на учете в надзорных органах. Предположительно, у погибшего мальчика, было диагностировано отставание в развитии.

