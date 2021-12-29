Погибший в Дубне ребенок попал на видео незадолго до смерти
В сети появилось видео, на котором запечатлен 11-летний мальчик, умерший в Дубне. Его опубликовал Telegram-канал прокуратуры Московской области.
В материалах видно, что ребенок идет вдоль трассы, при этом в какой-то момент сначала уходит от дороги, а потом возвращается к ней опять.
По данным СМИ, мальчик пропал еще 27 декабря. Он отправился в школу на автобусе, но, вышел из него, потому что не было денег на проезд. Он решил пойти пешком, но заблудился.
Сообщается, что семья подростка, в которой воспитываются еще пятеро детей, состоит на учете в надзорных органах. Предположительно, у погибшего мальчика, было диагностировано отставание в развитии.
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