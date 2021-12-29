В Севастополе нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

Пропавшую в Севастополе восьмилетнюю школьницу нашли. Об этом сообщила официальный представитель следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Восьмилетняя девочка пропала в Севастополе

«Найдена, жива», — цитирует Постнову РИА Новости.

Ранее стало известно, что девочка вышла из дома, направившись в школу, однако так и не вернулась. Местонахождение ребенка было неизвестно. При этом очевидцы сообщали, что девочку видели недалеко от местного торгового центра.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Следственный КомитетДетиСевастополь
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