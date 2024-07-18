Депутат Левченко назвал бесхозяйственность в лесной сфере причиной пожаров в Якутии

Он пояснил, что за каждый вид леса отвечают разные люди, поэтому с тушением могут быть бюрократические проволочки.



«Дело в том, что у нас много разных видов лесов: областные, городские, федеральные, заповедные, ведомственные, частные. Все они по-разному управляются, за каждый вид леса отвечают разные люди. Однако пожар ведь не видит этих границ. Если губернатор вдруг потратит деньги на тушение леса, который не относится к региональной собственности, то прокуратура сразу обращает внимание на нецелевое использование средств. У заповедных лесов, например, вообще нет никакой техники, чтобы тушить пожары», - заключил Левченко.

Ранее руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в Якутии очень серьезная ситуация, катастрофическое развитие пожаров, во многих районах сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Прогноз по Якутии плохой, есть вероятность, что пожарная опасность будет расти даже после краткосрочных дождей, добавил Ярошенко.

