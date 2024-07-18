Депутат Левченко назвал бесхозяйственность в лесной сфере причиной пожаров в Якутии
Причиной масштабных лесных пожаров в Якутии является бесхозяйственность в лесной сфере, заявил НСН Сергей Левченко.
В этом году в Якутии меньше пожаров, чем в предыдущем, однако это никак не связано с работой администрации региона, заявил НСН депутат Госдумы от Якутии, Иркутской и Магаданской областей Сергей Левченко.
В Якутии полыхает уже 930 гектаров лесов. Огонь находится в 10 километрах от центра Абыйского района и приближается к населенным пунктам. К тушению привлекли авиацию, но огнеборцы уже несколько дней не могут справится с огнем. Левченко отметил, что причиной пожаров является бесхозяйственность.
«Причин у пожаров в Якутии очень много. Если говорить одним словом, то это бесхозяйственность в лесной сфере с точки зрения её эксплуатации и отсутствия людей, которые должны следить за этим делом. Сократили достаточно большое количество лесников. В сельском хозяйстве такая же бесхозяйственность. Плюс сами люди достаточно вольно и безответственно себя ведут в лесах, бросают окурки и так далее. Причин очень много, но главные - бесхозяйственность и отсутствие нормального управления лесами», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Якутия в этом году горит меньше, чем в прошлом.
«В этом году в Якутии меньше пожаров, чем в прошлом, но это связано не с хорошей работой администрации, а с количеством дождей и так далее. Якутия - самый большой субъект при нынешней системе финансирования всех этих видов работ. При современной системе труднодоступным регионам практически невозможно справиться с пожарами. Рослесхоз курирует все леса в России. Если эта организация не справляется, то она должна предложить правительству варианты, как можно оптимизировать ситуацию, чтобы ее решить», - отметил депутат.
Он пояснил, что за каждый вид леса отвечают разные люди, поэтому с тушением могут быть бюрократические проволочки.
«Дело в том, что у нас много разных видов лесов: областные, городские, федеральные, заповедные, ведомственные, частные. Все они по-разному управляются, за каждый вид леса отвечают разные люди. Однако пожар ведь не видит этих границ. Если губернатор вдруг потратит деньги на тушение леса, который не относится к региональной собственности, то прокуратура сразу обращает внимание на нецелевое использование средств. У заповедных лесов, например, вообще нет никакой техники, чтобы тушить пожары», - заключил Левченко.
Ранее руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в Якутии очень серьезная ситуация, катастрофическое развитие пожаров, во многих районах сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Прогноз по Якутии плохой, есть вероятность, что пожарная опасность будет расти даже после краткосрочных дождей, добавил Ярошенко.
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