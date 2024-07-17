«Горят весь юг и вся Якутия!»: Лесные пожары побили показатели прошлых лет
Уже в конце июля в России будут превышены установленные правительством показатели снижения площадей пожаров, заявил НСН Алексей Ярошенко.
В России горит весь Южный федеральный округ, в Якутии наблюдается катастрофическое развитие пожаров, заявил НСН руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко.
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что лесные пожары в республике действуют в 15-километровой зоне от 19 населенных пунктов. Он рассказал, что в Абыйском районе на севере республики лесной пожар под воздействием сильного ветра перешел в верховой и подобрался на расстояние 10 километров к районному центру Белая Гора. Ярошенко отметил, что в Якутии наблюдается катастрофическое развитие пожаров.
«В Якутии очень серьезная ситуация, катастрофическое развитие пожаров, во многих районах сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Прогноз по Якутии плохой, есть вероятность, что пожарная опасность будет расти даже после краткосрочных дождей. В Забайкалье и Амурской области прошли дожди, там с пожарами стало чуть получше. Кроме этих регионов, весь Южный федеральный округ горит, там высокий или чрезвычайный уровень пожарной опасности. Риск есть везде, по всему югу европейской России», - сказал собеседник НСН.
По его словам, уже в конце июля в России будут превышены показатели снижения площадей пожаров.
«В этом году площадь пожаров больше, чем прошлым летом. Стоит отметить, что 2022 и 2023 годы в принципе выбиваются из тенденции роста пожаров, они были достаточно благополучными за счет сырой погоды во многих таежных регионах. Есть еще такие целевые показатели снижения площадей пожаров, которые установлены правительством. Вот каждый год они говорят, за какой показатель не надо выходить. Вот по России в целом этот показатель будет превышен уже в конце июля, ситуация тяжелая», - заключил Ярошенко.
Ранее сообщалось, что более 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров. Превышение допустимой концентрации химических веществ в воздухе было отмечено в двух селах и двух городах, в том числе в городах Олекминск и Ленск, а также в селах Верхневилюйск и Кентик, передает «Радиоточка НСН».
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