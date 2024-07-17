«Горят весь юг и вся Якутия!»: Лесные пожары побили показатели прошлых лет

По его словам, уже в конце июля в России будут превышены показатели снижения площадей пожаров.



«В этом году площадь пожаров больше, чем прошлым летом. Стоит отметить, что 2022 и 2023 годы в принципе выбиваются из тенденции роста пожаров, они были достаточно благополучными за счет сырой погоды во многих таежных регионах. Есть еще такие целевые показатели снижения площадей пожаров, которые установлены правительством. Вот каждый год они говорят, за какой показатель не надо выходить. Вот по России в целом этот показатель будет превышен уже в конце июля, ситуация тяжелая», - заключил Ярошенко.

Ранее сообщалось, что более 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров. Превышение допустимой концентрации химических веществ в воздухе было отмечено в двух селах и двух городах, в том числе в городах Олекминск и Ленск, а также в селах Верхневилюйск и Кентик, передает «Радиоточка НСН».

