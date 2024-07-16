В Якутии пытаются потушить лесные пожары искусственными дождями

В Олекминском районе Якутии, где огонь от лесных пожаров подбирается к населенным пунктам, пытаются вызвать искусственные дожди с помощью самолета-зондировщика ЯК-40. Об этом сообщила пресс-служба региональной Службы спасения.

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Ранее первый замглавы региона Дмитрий Садовников сообщал о том, что в районе полыхает больше 200 тысяч гектаров леса. На борьбу с огнем брошено более 530 человек.

Сейчас, как сообщило ведомство, лесные пожары приблизились на расстояние 7-13 километров к пяти населенным пунктам Олекминского района Якутии.

Сегодня пожар произошел в лесу в районе гостиницы «Ялта-Интурист» на южном побережье Крыма. Вероятной причиной пожара власти Ялты назвали неосторожное обращение с огнем.


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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Лесные ПожарыЯкутия

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