«60% - отказники»: Для тушения пожаров не хватает личного состава и техники

В России на 60% площадей, где бушуют пожары, приходились «пожары-отказники», которые официально отказались тушить, заявил НСН Алексей Ярошенко.

Личного состава пожарных и спецтехники сильно не хватает для борьбы с лесными пожарами, заявил НСН руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко.

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Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что лесные пожары в республике действуют в 15-километровой зоне от 19 населенных пунктов. Ярошенко отметил, что для борьбы с пожарами в России не хватает спецтехники и личного состава.

«По официальным сводкам, 40% площадей действующих пожаров активно тушатся, а на 60% площадей приходилось на так называемые «пожары-отказники», которые официально отказались тушить. Это в основном труднодоступные леса, где пожары можно не тушить, это по закону. На эти пожары в принципе не хватает сил. По тем пожарам, которые все же тушат, можно сказать, что ощущается сильная нехватка личного состава и техники. Особенно не хватает средств, чтобы доставлять людей к пожару. То есть, система обнаружения работает нормально, но есть проблема с тем, чтобы люди туда быстро попадали», - сказал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что более 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров. Превышение допустимой концентрации химических веществ в воздухе было отмечено в двух селах и двух городах, в том числе в городах Олекминск и Ленск, а также в селах Верхневилюйск и Кентик, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ЯкутияМЧС РФПожарныеЛесные Пожары

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