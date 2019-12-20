Делом о стрельбе на Лубянке займется Центральный аппарат СК
Уголовное дело о стрельбе на Лубянке будет вести Центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
По ее словам, передача дела Центральному аппарату выполнена по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина. Уголовное дело заведено по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
В результате стрельбы неизвестного мужчины у здания ФСБ пострадали пять человек, среди них гражданский человек. Также погиб один сотрудник ФСБ. Ранее в распоряжении НСН появилось видео, где был зафиксирован момент ликвидации стрелка.
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