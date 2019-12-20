Делом о стрельбе на Лубянке займется Центральный аппарат СК

20 декабря 201900:51

Уголовное дело о стрельбе на Лубянке будет вести Центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

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По ее словам, передача дела Центральному аппарату выполнена по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина. Уголовное дело заведено по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

В результате стрельбы неизвестного мужчины у здания ФСБ пострадали пять человек, среди них гражданский человек. Также погиб один сотрудник ФСБ. Ранее в распоряжении НСН появилось видео, где был зафиксирован момент ликвидации стрелка.

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