Нарышкин: «Дело Сафронова» не связано с его профессиональной деятельностью
Задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью. Такую точку зрения высказал глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, подчеркивает ТАСС.
Сафронова задержали по подозрению в госизмене 7 июля. В этот же день Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. В ФСБ отмечают, что советник главы «Роскосмоса» подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО, пишет Ura.ru. При этом, в госкорпорации отмечают, что задержание Сафронова не связано с его работой «Роскосмосе».
Как утверждает защита Сафронова, его дело связано с одной из его статей в газете «Коммерсант». Вину он не признает, подчеркивает RT.
Ранее стало известно, что в Кремле прокомментировали ситуацию, связанную с советником главы «Роскосмоса», бывшим журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иваном Сафроновым, который подозревается в госизмене. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, виновность того или иного человека может признать только суд.
«До начала суда писать мнения о несостоятельности тех или иных обвинений, не обладая какой-либо информацией, как минимум, не имеет ничего общего с профессионализмом», — отметил официальный представитель Кремля.
Кроме того, Песков подчеркнул, что «мы с вами не знаем сути тех обвинений, которые озвучены в его адрес. Эти обвинения доступны и известны суду, и суд будет их рассматривать». При этом он добавил, что считает Ивана Сафронова талантливым журналистом, пишет RT.
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