Нарышкин: «Дело Сафронова» не связано с его профессиональной деятельностью

Задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью. Такую точку зрения высказал глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, подчеркивает ТАСС.

Сафронова задержали по подозрению в госизмене 7 июля. В этот же день Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. В ФСБ отмечают, что советник главы «Роскосмоса» подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО, пишет Ura.ru. При этом, в госкорпорации отмечают, что задержание Сафронова не связано с его работой «Роскосмосе».

Как утверждает защита Сафронова, его дело связано с одной из его статей в газете «Коммерсант». Вину он не признает, подчеркивает RT.