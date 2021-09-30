«Дело Раковой» ударило еще по двум сотрудникам Сбербанка
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис сообщил, что из-за дела топ-менеджера компании Марины Раковой пришлось искать замену еще нескольким сотрудникам Сбербанка.
«Помимо Раковой, в рамках этого дела еще два сотрудника Сбербанка не смогут исполнять свои обязанности», - сказал Хасис.
По его словам, пока не наступит ясность, будут назначены исполняющие обязанности этих сотрудников.
При этом Хасис напомнил, что расследование в отношении Раковой касается времен ее работы в Минпросвещения, а не в Сбербанке, поэтому здесь «комментировать особо нечего», отмечает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что экс-замглавы Минпросвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Отмечается, что ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что процесс в отношении топ-менеджера не очень повредит репутации Сбербанка.
«Это не самый высокий уровень, у нас есть и министры и замминистра. У Сбербанка уже есть некоторые проколы, и особо сильно на его репутацию это не повлияет», - отметил Кабанов.
Между тем, по данным СМИ, Ракова прячется от следствия. Отмечается, что она не явилась на допрос, выключила телефоны, не появилась на работе и ушла из дома. По предварительным данным, из России она не уезжала, пишет РИА Новости.
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