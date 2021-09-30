«Дело Раковой» ударило еще по двум сотрудникам Сбербанка

По его словам, пока не наступит ясность, будут назначены исполняющие обязанности этих сотрудников.

При этом Хасис напомнил, что расследование в отношении Раковой касается времен ее работы в Минпросвещения, а не в Сбербанке, поэтому здесь «комментировать особо нечего», отмечает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что экс-замглавы Минпросвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Отмечается, что ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что процесс в отношении топ-менеджера не очень повредит репутации Сбербанка.