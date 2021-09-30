СМИ: экс-замминистра, вице-президент Сбербанка Ракова исчезла после обысков
Бывшая замминистра просвещения, которая занимала в последнее время пост вице-президента Сбербанка, Марина Ракова прячется от следствия, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
Собеседник агентства отметил, что Ракова не явилась на допрос, выключила телефоны, не появилась на работе и ушла из дома. По предварительным данным, из России она не уезжала. Скорее всего, Ракова прячется в московском регионе.
Марину Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, которые были заключены в 2019 году. Её, по данным РИА Новости, не задерживали, меру пресечения ей не избирали. В банке добавили, что дело не связано с деятельностью организации.
Ранее СМИ сообщили подробности обысков у вице-президента Сбербанка Раковой. Сообщалось, что экс-замминистра причастна к хищению 50 млн рублей, отмечает РИА ФАН.
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