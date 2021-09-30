СМИ: экс-замминистра, вице-президент Сбербанка Ракова исчезла после обысков

Бывшая замминистра просвещения, которая занимала в последнее время пост вице-президента Сбербанка, Марина Ракова прячется от следствия, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Собеседник агентства отметил, что Ракова не явилась на допрос, выключила телефоны, не появилась на работе и ушла из дома. По предварительным данным, из России она не уезжала. Скорее всего, Ракова прячется в московском регионе.