СМИ: экс-замминистра, вице-президент Сбербанка Ракова исчезла после обысков

Бывшая замминистра просвещения, которая занимала в последнее время пост вице-президента Сбербанка, Марина Ракова прячется от следствия, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Собеседник агентства отметил, что Ракова не явилась на допрос, выключила телефоны, не появилась на работе и ушла из дома. По предварительным данным, из России она не уезжала. Скорее всего, Ракова прячется в московском регионе.

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Марину Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, которые были заключены в 2019 году. Её, по данным РИА Новости, не задерживали, меру пресечения ей не избирали. В банке добавили, что дело не связано с деятельностью организации.

Ранее СМИ сообщили подробности обысков у вице-президента Сбербанка Раковой. Сообщалось, что экс-замминистра причастна к хищению 50 млн рублей, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
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