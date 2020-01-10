CNN: «Боинг» в Иране был сбит двумя ракетами

Стоит отметить, что накануне СМИ уже сообщали, что американская разведка зафиксировала две тепловые вспышки незадолго до крушения лайнера.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины вылетел рано утром, 8 января, и должен был выполнить рейс Тегеран – Киев. Самолет разбился спустя несколько минут после вылета. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Власти Ирана в настоящее время настаивают на том, что причиной крушения лайнера стали технические неполадки на борту.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключать версию попадания ракеты в самолет нельзя, сообщает RT.

