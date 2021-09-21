CМИ: Устроившему стрельбу в Перми проведут психиатрическую экспертизу

Студенту, который устроил стрельбу в университете в Перми, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Там отметили, что она проводится для того, чтобы определить, был ли он вменяем на момент совершения преступления и отвечал ли за свои действия.

В настоящее время молодой человек, устроивший стрельбу, находится в больнице в тяжёлом состоянии, пишет RT.