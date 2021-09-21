CМИ: Устроившему стрельбу в Перми проведут психиатрическую экспертизу
Студенту, который устроил стрельбу в университете в Перми, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Там отметили, что она проводится для того, чтобы определить, был ли он вменяем на момент совершения преступления и отвечал ли за свои действия.
В настоящее время молодой человек, устроивший стрельбу, находится в больнице в тяжёлом состоянии, пишет RT.
Напомним, накануне один из студентов устроил стрельбу в одном из корпусов ПГНИУ. Учащиеся и преподаватели закрылись в аудиториях, некоторые были вынуждены выпрыгивать из окон. Жертвами атаки стали шесть человек, пострадали более 20-ти.
Предотвратить подобные трагические инциденты можно путем грамотно выстроенной работы школьных психологов, а также охраны образовательных учреждений, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.
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