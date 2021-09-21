«Вздрагивали от каждого шороха». Лектор Пермского вуза не остановил лекцию из-за стрельбы
Оказывается, что не все преподаватели знали, что делать в экстренной ситуации.
Стрельба в Пермском госуниверситете не смогла остановить лекцию преподавателя Олега Сыромятникова, который продолжил занятие по истории русской литературы даже после включения сигнализации. Он выразил недовольство, когда в аудиторию вбежала мать одной из студенток и прервала занятие. Когда ему сообщили, что происходит в вузе, лектор продолжал сохранять хладнокровие и даже высказал желание, чтобы в класс зашел какой-нибудь человек с автоматом и заставил студентов заниматься.
Занятия Сыромятникова закончились лишь когда пришли сотрудники ОМОН и начали эвакуацию, сообщают местные СМИ. Позже профессор пояснил, что действовал по инструкции декана. «Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника?» — сказал он.
Сыромятников также преподает в Пермской духовной семинарии. Он был не единственным преподавателем университета, который оказался неготовым к оперативному реагированию во время ЧП. Другие студенты рассказывали, что обо всем узнали из социальных сетей, преподаватель им долго не верил и продолжал вести лекцию.
«В аудитории была паника, преподавателя постоянно перебивали студенты, они хотели каких-то действий с его стороны, хотя бы чтобы он закрыл дверь. Даже это не сразу сделали, долго мы сидели и просто вздрагивали от каждого шороха, при этом никто ничего не делал», - рассказал местным СМИ один из очевидцев.
При этом некоторые преподаватели реагировали на происходящее так, что спасли, возможно, не только свои жизни, но и студентов. Так, некоторые не растерялись, быстро закрыли двери аудиторий и кабинетов, забаррикадировались и общались со своими подопечными так, чтобы не возникло паники. Они также писали в соцсетях, что происходит и что опасность близко.
Предотвратить подобные трагические инциденты можно путем грамотно выстроенной работы школьных психологов, а также охраны образовательных учреждений, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.
«Безопасность школы и образовательных объектов – это комплексная безопасность, она должна работать, как и внутри – надо заниматься психологическим анализом детей, подростков, так и снаружи – МВД, я считаю, в последнее время не совсем работает так, как нужно по охране объектов. Потому это уже цикл, мы предлагали поставить в охране школ бойца Росгвардии, что сложного?», - отметил он.
Ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин заявил «Радиоточке НСН», что необходимо разработать полноценную систему выявления и лечения людей с психическими расстройствами.
«Ужесточение наказания не работает. В целом среди человечества 1% шизофреников, 2% людей с психозами, это статистика Минздрава. Жестокое наказание провоцирует людей, оно ни от чего не уберегает, только создает всё больше и больше людей, готовых на отчаянные поступки вопреки наказанию. Всех можно довести до крайности. Наказание должно быть разумным, выполнимым, его цель – не наказать, а исправить. В данной ситуации, если он болен, то наказанием его не исправить. Если он страшный негодяй, то вряд ли наказание ему будет неуместным», - сказал психиатр.
Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Шесть человек погибли: в основном это молодые люди 18-26 лет, одной женщине, которая попалась на пути Бекмансурова, было 66 лет. Пострадали 24 человека, 20 из них были госпитализированы. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
18-летнего Бекмансурова, который учился в этом вузе на первом курсе юридического факультета, задержали сотрудники оказавшегося поблизости экипажа ДПС. При задержании Бекмансуров выстрелил в полицейского и был ранен ответным огнем, преступника госпитализировали.
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