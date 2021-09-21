«Вздрагивали от каждого шороха». Лектор Пермского вуза не остановил лекцию из-за стрельбы

Стрельба в Пермском госуниверситете не смогла остановить лекцию преподавателя Олега Сыромятникова, который продолжил занятие по истории русской литературы даже после включения сигнализации. Он выразил недовольство, когда в аудиторию вбежала мать одной из студенток и прервала занятие. Когда ему сообщили, что происходит в вузе, лектор продолжал сохранять хладнокровие и даже высказал желание, чтобы в класс зашел какой-нибудь человек с автоматом и заставил студентов заниматься.

Занятия Сыромятникова закончились лишь когда пришли сотрудники ОМОН и начали эвакуацию, сообщают местные СМИ. Позже профессор пояснил, что действовал по инструкции декана. «Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника?» — сказал он.

Сыромятников также преподает в Пермской духовной семинарии. Он был не единственным преподавателем университета, который оказался неготовым к оперативному реагированию во время ЧП. Другие студенты рассказывали, что обо всем узнали из социальных сетей, преподаватель им долго не верил и продолжал вести лекцию.

«В аудитории была паника, преподавателя постоянно перебивали студенты, они хотели каких-то действий с его стороны, хотя бы чтобы он закрыл дверь. Даже это не сразу сделали, долго мы сидели и просто вздрагивали от каждого шороха, при этом никто ничего не делал», - рассказал местным СМИ один из очевидцев.

При этом некоторые преподаватели реагировали на происходящее так, что спасли, возможно, не только свои жизни, но и студентов. Так, некоторые не растерялись, быстро закрыли двери аудиторий и кабинетов, забаррикадировались и общались со своими подопечными так, чтобы не возникло паники. Они также писали в соцсетях, что происходит и что опасность близко.