Тела жертв авиакатастрофы в Иране доставили на Украину

Тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доставили на родину 19 января 2020 года.

Самолет с останками приземлился в киевском аэропорту «Борисполь». На взлетно-посадочную полосу прибыл сам Зеленский, премьер Алексей Гончарук и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

В воскресенье также состоится церемония, посвященная памяти погибших, которая пройдет прямо в здании аэропорта, отмечает Газета.ру.