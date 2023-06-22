Члены экипажа вертолета Ми-24 ВС Белоруссии пострадали из-за жесткой посадки

Вертолет Ми-24, принадлежащий Вооруженным силам Белоруссии, совершил жесткую посадку, сообщает Минобороны республики.

Летевший из Москвы в Актау самолет экстренно сел в Самаре

Уточняется, что в результате инцидента пострадали члены экипажа вертолета.

Ранее выполнявший рейс Москва — Сочи самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines совершил посадку в Саратове, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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