Летевший из Москвы в Актау самолет экстренно сел в Самаре
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следовавший из России в Казахстан, экстренно сел в аэропорту Самары. Об этом сообщается на сайте аэропорта «Шереметьево».
По информации источников ТАСС, на борту лайнера, летевшего из Москвы в Актау, возникла нештатная ситуация. Агентство
«Интерфакса», в свою очередь, сообщает, что командир экипажа запросил посадку в ближайшем аэропорту спустя час после вылета.
Ранее японский телеканал NHK заявил, что самолеты тайваньского авиаперевозчика EVA и «Тайских авиалиний», предположительно, столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ханэда в Токио, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru