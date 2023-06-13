Летевший из Москвы в Актау самолет экстренно сел в Самаре

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следовавший из России в Казахстан, экстренно сел в аэропорту Самары. Об этом сообщается на сайте аэропорта «Шереметьево».

Самолет экстренно сел в Сочи по пути из Стамбула в Москву

По информации источников ТАСС, на борту лайнера, летевшего из Москвы в Актау, возникла нештатная ситуация. Агентство

«Интерфакса», в свою очередь, сообщает, что командир экипажа запросил посадку в ближайшем аэропорту спустя час после вылета.

Ранее японский телеканал NHK заявил, что самолеты тайваньского авиаперевозчика EVA и «Тайских авиалиний», предположительно, столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ханэда в Токио, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаСамолетSukhoi Superjet-100

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