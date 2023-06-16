Летевший из Москвы в Сочи самолет сел в Саратове
Выполнявший рейс Москва - Сочи самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines совершил посадку в Саратове, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Гагарин».
Самолет сел в Саратове в 19:08 (18:08 мск). Причины уточняются. С пассажирами работает представитель авиакомпании.
По данным онлайн-табло на сайте S7, вылет самолета из Москвы задержался на 45 минут. Продолжение полета намечено на 23:40 (22:40 мск).
Выполнявший рейс из Москвы в Актау Sukhoi Superjet 13 июня экстренно сел в Самаре. Причиной стала нештатная ситуация на борту, передает «Радиоточка НСН».
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