Число жертв землетрясения на Гаити достигло почти до 1,3 тысячи человек
16 августа 202103:39
Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 тыс. 297 человек, передает агентство France-Presse со ссылкой на службу гражданской обороны страны.
Также выросло число пострадавших: теперь их более 5,7 тысячи, тогда как ранее сообщалось о 2,8 тысячи.
Как сообщалось, на юго-западе территории повреждены школы, церкви и еще несколько зданий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru