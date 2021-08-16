Число жертв землетрясения на Гаити достигло почти до 1,3 тысячи человек

Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 тыс. 297 человек, передает агентство France-Presse со ссылкой на службу гражданской обороны страны.

В Гаити в результате землетрясения погибли более 300 человек

Также выросло число пострадавших: теперь их более 5,7 тысячи, тогда как ранее сообщалось о 2,8 тысячи.

Как сообщалось, на юго-западе территории повреждены школы, церкви и еще несколько зданий.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
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