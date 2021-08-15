В Гаити в результате землетрясения погибли более 300 человек

Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 304, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя управления гражданской защиты республики.

Возле побережья Гаити зафиксировали сильное землетрясение

По его словам, пострадали как минимум около 1,8 тыс. человек.

Как сообщалось, на юго-западе территории повреждены школы, церкви и еще несколько зданий.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
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