В Гаити в результате землетрясения погибли более 300 человек
15 августа 202101:06
Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 304, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя управления гражданской защиты республики.
По его словам, пострадали как минимум около 1,8 тыс. человек.
Как сообщалось, на юго-западе территории повреждены школы, церкви и еще несколько зданий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru