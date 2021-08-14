Возле побережья Гаити зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,2 зарегистрировано около берегов Гаити. В связи с происшествием объявлена угроза возникновения цунами, информирует Геологическая служба США.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин

По мнению ученых, не исключено возникновение цунами с высотой волн до трех метров.

На юго-западе территории повреждены школы, церкви и еще несколько зданий.

Сообщается, что эпицентр землетрясения зафиксирован в 160 км от столицы Порт-о-Пренс.

Ранее на Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,1, сообщил Центр по предупреждению в США.


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ФОТО: Elias Sch. с сайта Pixabay
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