Возле побережья Гаити зафиксировали сильное землетрясение

По мнению ученых, не исключено возникновение цунами с высотой волн до трех метров.

На юго-западе территории повреждены школы, церкви и еще несколько зданий.

Сообщается, что эпицентр землетрясения зафиксирован в 160 км от столицы Порт-о-Пренс.

Ранее на Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,1, сообщил Центр по предупреждению в США.



