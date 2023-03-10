Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч

Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что в результате разрушительных февральских землетрясений в стране погибли 47 932 человека, сообщает ТАСС.

ООН: ущерб Турции от землетрясений может превысить 100 млрд долларов

По его словам, власти завершили подсчёт ущерба в 11 провинциях.

Он уточнил, что 96,6% зданий, которые были разрушены в результате стихийного бедствия, были построены до 1999 года.

«Проверки были проведены в отношении 1 млн 706 тысяч домов, 821 302 здания получили серьёзные повреждения и должны быть снесены», - добавил Курум.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из уважения к погибшим в результате землетрясений будет вести свою предвыборную кампанию на президентских и парламентских выборах без музыки, сообщает НСН.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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