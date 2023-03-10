Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч
Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что в результате разрушительных февральских землетрясений в стране погибли 47 932 человека, сообщает ТАСС.
По его словам, власти завершили подсчёт ущерба в 11 провинциях.
Он уточнил, что 96,6% зданий, которые были разрушены в результате стихийного бедствия, были построены до 1999 года.
«Проверки были проведены в отношении 1 млн 706 тысяч домов, 821 302 здания получили серьёзные повреждения и должны быть снесены», - добавил Курум.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из уважения к погибшим в результате землетрясений будет вести свою предвыборную кампанию на президентских и парламентских выборах без музыки, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 311 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 663 / сут.
- В США признали опасность российского гиперзвукового оружия
- CNN: Россия передает Ирану захваченное в ходе СВО западное оружие
- Пригожин отрекся от сотрудничества с ЦРУ, СБУ и кенгуру
- Захарова оценила требование к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру
- Пригожин заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ в районе Артемовска
- На турниры по фехтованию вернут россиян и белорусов
- Заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов УПЦ покинуть монастырь
- МЧС России полностью перешло на импортозамещённые экипировку и технику
- «Росатом» открыл центр ядерной медицины в Боливии
- Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru