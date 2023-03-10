Эрдоган решил вести предвыборную кампанию без музыки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет вести свою предвыборную кампанию на президентских и парламентских выборах без музыки, сообщает РИА Новости.

Эрдоган подписал указ о проведении президентских выборов 14 мая

По его словам, такое решение он принял из уважения к погибшим в результате землетрясений 6 февраля.

«Всю подготовленную для кампании музыку мы запрещаем... будем встречаться лицом к лицу», - подчеркнул он.

Ранее лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу был объявлен единым кандидатом от оппозиционной партии «Народный альянс» на всеобщих президентских выборах в Турции, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеПрезидентские ВыборыТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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