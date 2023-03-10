Эрдоган решил вести предвыборную кампанию без музыки

По его словам, такое решение он принял из уважения к погибшим в результате землетрясений 6 февраля.

«Всю подготовленную для кампании музыку мы запрещаем... будем встречаться лицом к лицу», - подчеркнул он.

Ранее лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу был объявлен единым кандидатом от оппозиционной партии «Народный альянс» на всеобщих президентских выборах в Турции, сообщает RT.

