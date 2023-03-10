Эрдоган решил вести предвыборную кампанию без музыки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет вести свою предвыборную кампанию на президентских и парламентских выборах без музыки, сообщает РИА Новости.
По его словам, такое решение он принял из уважения к погибшим в результате землетрясений 6 февраля.
«Всю подготовленную для кампании музыку мы запрещаем... будем встречаться лицом к лицу», - подчеркнул он.
Ранее лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу был объявлен единым кандидатом от оппозиционной партии «Народный альянс» на всеобщих президентских выборах в Турции, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 311 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 663 / сут.
- Эрдоган решил вести предвыборную кампанию без музыки
- Пригожин объявил о наборе в ЧВК «Вагер»
- Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области
- ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину остался стабильно высоким
- Госдума одобрила свыше ста законопроектов Верховного суда
- Первый в России памятник героям спецоперации появился в Тамбовской области
- СМИ: торговый центр загорелся на юго-востоке Москвы
- МИД: Незаконно осужденный в Литве россиянин Мель вернулся в Россию
- Акинфеев и Дасаев вошли в топ-50 лучших голкиперов мира
- Минобороны: США не опровергли факты своих биоисследований
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru