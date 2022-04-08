В ДНР сообщили об ударе украинских военных «Точкой-У» по Краматорску

Украинские войска нанесли удар ракетой «Точка-У» по Краматорску, обломки снаряда упали рядом с городским вокзалом. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Росгвардия уничтожила украинские артиллерийские орудия под Харьковом

«В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесён ракетный удар. Обломки ракеты ТРК "Точка-У" упали в непосредственной близости с вокзалом», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Данных о пострадавших или погибших пока не приводится.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за сутки украинские подразделения 32 раза открывали огонь по территории республики, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ракетный УдарДНРУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры