В ДНР сообщили об ударе украинских военных «Точкой-У» по Краматорску
Украинские войска нанесли удар ракетой «Точка-У» по Краматорску, обломки снаряда упали рядом с городским вокзалом. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).
«В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесён ракетный удар. Обломки ракеты ТРК "Точка-У" упали в непосредственной близости с вокзалом», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Данных о пострадавших или погибших пока не приводится.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за сутки украинские подразделения 32 раза открывали огонь по территории республики, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru