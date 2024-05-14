Гладков: В Белгороде могут возвести дом на месте обрушившегося при обстреле
Власти Белгорода готовы построить новый дом на месте обрушившегося в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По результатам экспертизы по состоянию обрушившегося дома на улице Щорса примут решение о дальнейшей эксплуатации дома, а также о стабилизации здания. Губернатор отметил, что сохраняется угроза нового обрушения здания.
В настоящее время на территории обрушения и прилегающих к нему подъездов контролируют безопасность – войти туда могут только жители дома по прописке.
Ранее стало известно, что жильцы обрушившегося подъезда в Белгороде получат по 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru