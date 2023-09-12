Число пропавших после наводнений в Ливии выросло до 9 тысяч человек

Больше девяти тысячи человек числятся пропавшими без вести в результате наводнений в ливийской Дерне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Красного Полумесяца.

От наводнений в Приморье пострадали 44 тысячи человек

По данным местных СМИ, погибли как минимум 35 человек. При этом власти оценивают приблизительное число погибших в две тысячи человек.

Стихия обрушилась на Ливию 10 сентября. Из-за проливных дождей, вызванных циклоном «Даниэль» были зафиксированы паводки и наводнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот
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