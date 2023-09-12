Число пропавших после наводнений в Ливии выросло до 9 тысяч человек
12 сентября 202313:19
Больше девяти тысячи человек числятся пропавшими без вести в результате наводнений в ливийской Дерне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Красного Полумесяца.
По данным местных СМИ, погибли как минимум 35 человек. При этом власти оценивают приблизительное число погибших в две тысячи человек.
Стихия обрушилась на Ливию 10 сентября. Из-за проливных дождей, вызванных циклоном «Даниэль» были зафиксированы паводки и наводнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывшего священника задержали на Украине за вывоз уклонистов за рубеж
- СМИ: Второе тело без головы нашли на севере Москвы
- Число пропавших после наводнений в Ливии выросло до 9 тысяч человек
- ЕС хочет сделать въезд для россиян в союз невозможным
- Виктор Бут получил мандат в заксобрание Ульяновской области
- Шольц впервые после травмы появился на публике без повязки на глазу
- Патриарх Кирилл призвал православных идти защищать Отечество
- Мизулина заявила, что Даня Милохин улетел в Дубай
- Моравецкий заявил, что Польша не откроет границы для украинского зерна
- Песков: Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru