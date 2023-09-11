Жертвами наводнения на востоке Ливии стали более двух тысяч человек

Власти Ливии заявили, что число жертв наводнения на востоке Ливии превысило две тысячи человек.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ПогибшиеЛивияНаводнение

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