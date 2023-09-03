От наводнений в Приморье пострадали 44 тысячи человек

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что от паводков пострадали более 44 тысяч жителей Приморского края, пишет РИА Новости.

Военные корабли вывезли более 1000 туристов из затопленного района в Приморье

Трутнев уточнил, что ущерб от наводнений оценивается в семь миллиардов рублей. Разрушено 46 мостов.

Полпред президента призвал проанализировать принятые превентивные меры.

Как сообщала «Радиоточка НСН», в Южно-Сахалинске в пятницу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за осадков. В зону подтопления попало 62 частных дома.

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Фото: 25.mchs.gov.ru
ТЕГИ:Дальний ВостокНаводнениеПриморье

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