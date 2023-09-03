От наводнений в Приморье пострадали 44 тысячи человек
3 сентября 202317:59
Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что от паводков пострадали более 44 тысяч жителей Приморского края, пишет РИА Новости.
Трутнев уточнил, что ущерб от наводнений оценивается в семь миллиардов рублей. Разрушено 46 мостов.
Полпред президента призвал проанализировать принятые превентивные меры.
Как сообщала «Радиоточка НСН», в Южно-Сахалинске в пятницу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за осадков. В зону подтопления попало 62 частных дома.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области обезвредили два украинских беспилотника
- От наводнений в Приморье пострадали 44 тысячи человек
- Министра транспорта Хакасии арестовали по делу о получении взятки
- «Локомотив» обыграл «Балтику» в матче РПЛ
- Путин назвал генетику оружием разрушительной силы
- Заживо «похороненный». Из-за мошенников семья актера Янина получила ложное известие о его смерти
- Sabah: ООН предложила оценить ущерб аммиакопроводу «Тольятти - Одесса»
- Санду заявила об отсутствии у Молдавии долга перед «Газпромом» в $800 млн
- Экс-советник Кучмы: Зеленский запаниковал из-за нехватки резервов у ВСУ
- Переговоры. В мире спорят о возможности диалога между Россией и Украиной
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru