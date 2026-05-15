Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить, как в регионах соблюдаются направленные на защиту территорий от затопления законодательные запреты, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля. Однако, по мнению Беднарука, корень проблемы кроется не в защитных мерах, а в глобальной застройке пойм.

«Идет массовое освоение периодически затапливаемых территорий, что недопустимо в соответствии с градостроительным кодексом, строительными нормами и правилами. За последние 20-30 лет это приобрело небывалые масштабы. При этом мы начинаем рассказывать сказки про потепление, про увеличение частоты этих наводнений. Ничего не увеличилось, увеличилась наша уязвимость. Просто мы лезем туда, где заведомо топит. А дальше получаем компенсации и так далее. Сейчас только остается ждать, где в следующий раз затопит», — сказал эксперт.

Гидролог объяснил, что строительство защитных сооружений только усугубляет проблему.

«Это пойменные участки, то есть территория рек, которую мы пытаемся отнимать. А дальше начинаются противопаводковые мероприятия, типа строительства защитных сооружений. А это все опять же отнимает территорию реки, сужает, увеличивает уровни при прохождении высоких половодий, паводков. А мы дальше продолжаем наращивать строительство, то есть свою уязвимость увеличиваем. Мало того, у нас некоторые сооружения строятся как противопаводковые, а в результате получается, что они не защищают, а наоборот, сами требуют защиты. Сюда можно отнести благоустройство на пойменных территориях, набережные. Часто их проводят как противопаводковые сооружения, а потом начинают говорить, что топятся скамейки, фонари, начинаются требования по регулированию, ограничению сбросов и так далее», — подчеркнул собеседник НСН.

Беднарук добавил, что эта проблема характерна для всех регионов, так как связана уже не с природными и климатическими особенностями местностями, а с результатом деятельности человека.

Ранее сенатор от Приморского края Александр Ролик в разговоре с НСН рассказывал, как системная работа по очистке рек привела к отсутствию разрушительных наводнений за последние годы.

