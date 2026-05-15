В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку, есть пострадавшие
15 мая 202620:48
Андрей Ковалев
Беспилотник ВСУ нанёс удар по многоквартирному жилому дому в Белгороде. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
По уточнённым данным, четыре человека, включая несовершеннолетнего, госпитализированы с полученными травмами.
Информация о состоянии пострадавших и их количестве продолжает уточняться, говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе «Макс».
Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке беспилотников в Рязани возросло до 28 человек, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
