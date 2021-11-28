Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кемероской области выросло до 76
Число пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная» на Кузбассе увеличилось до 76, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на кабмин Кемеровской области.
«По состоянию на 12.00 местного времени 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому)», — отмечают в правительстве региона.
До этого было известно о 72 пострадавших.
Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о состоянии шахты после взрыва и ходе расследования инцидента.
ЧП в шахте «Листвяжная» по числу жертв стало крупнейшим в горнодобывающей отрасли России за последние 11 лет, пишет Газета.ru.
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