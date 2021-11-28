Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кемероской области выросло до 76

Число пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная» на Кузбассе увеличилось до 76, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на кабмин Кемеровской области.

Цивилев: Концентрация метана в шахте «Листвяжная» 25 ноября достигала критических отметок

«По состоянию на 12.00 местного времени 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому)», — отмечают в правительстве региона.

До этого было известно о 72 пострадавших.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о состоянии шахты после взрыва и ходе расследования инцидента.

ЧП в шахте «Листвяжная» по числу жертв стало крупнейшим в горнодобывающей отрасли России за последние 11 лет, пишет Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КузбассКемеровская ОбластьПострадавшиеШахтерыШахты
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