Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кемероской области выросло до 76

«По состоянию на 12.00 местного времени 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому)», — отмечают в правительстве региона.

До этого было известно о 72 пострадавших.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о состоянии шахты после взрыва и ходе расследования инцидента.

ЧП в шахте «Листвяжная» по числу жертв стало крупнейшим в горнодобывающей отрасли России за последние 11 лет, пишет Газета.ru.

