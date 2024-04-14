Число погибших в Токмаке выросло до 16
Число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Токмак увеличилось до 16, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек», - отметил он.
Балицкий пояснил, что спасатели подняли четыре тела из-под завалов, среди них есть ребенок. Еще один человек умер в больнице.
По данным губернатора Запорожской области, из 20 пострадавших 12 человек все еще находятся в тяжелом состоянии в различных лечебных учреждениях. Также отмечается, что восемь человек переведены на стационарное лечение.
Ранее агентство ТАСС сообщило, что бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, которые созданы в НАТО, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали при ударе по Токмаку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru