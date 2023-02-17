Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 39 672
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 39 672, сообщили власти страны.
Разрушительное землетрясение зафиксировали в Турции 6 февраля, стихийное бедствие затронуло 10 провинций страны, а также территорию соседней Сирии. По данным турецких властей, подземные толчки разрушили или повредили более 40 тысяч зданий. После землетрясения Россия направила в зоны бедствия в Турции 80 тонн гуманитарной помощи и более $1 млн.
Ранее ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии катастрофой столетия. При этом региональный директор Ханс Клюге отметил, что на сегодняшний день рано подводить итоги бедствия, так как «его реальный ущерб не подсчитан». Организация призвала выделить 43 миллиона долларов, которые пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения, и, возможно, попросит увеличить сумму вдвое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru