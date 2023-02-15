ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии катастрофой столетия
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала произошедшие в Турции и Сирии землетрясения страшнейшим стихийным бедствием в Европе за последнее столетие, сообщил журнал Politico.
При этом региональный директор Ханс Клюге отметил, что на сегодняшний день рано подводить итоги бедствия, так как «его реальный ущерб не подсчитан».
Организация призвала выделить 43 миллиона долларов, которые пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения, и, возможно, попросит увеличить сумму вдвое.
По прогнозам ВОЗ, из-за нарушения водоснабжения в разрушенных очагах царит антисанитария, что может привести к распространению инфекционных заболеваний.
Ранее живущие в Турции россияне рассказали НСН, как трагедия сплотила страну, а также поделились личными историями помощи местным жителям.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- В Харьковской области анонсировали планомерное освобождение региона
- СМИ: Женщину спасли из-под завалов в Турции спустя 10 суток
- ФСБ заявила о задержании в Ростове-на-Дону члена «Азова»
- Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной для России информацией
- Совфед по просьбе правительства сдвинул заседание с 1 марта на 22 февраля
- Пентагон опроверг сведения о стягивании ВКС России к украинской границе
- В Турции заявили, что обрушившиеся при землетрясении дома не устояли из-за проблем с грунтом
- Захарова сравнила увольнение выпускников МГИМО из польского МИД с инквизицией
- Бангладеш запретила заход 69 российских судов в порты страны
- Челябинск стал лучшим городом для покупки жилья на маткапитал
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru