ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии катастрофой столетия

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала произошедшие в Турции и Сирии землетрясения страшнейшим стихийным бедствием в Европе за последнее столетие, сообщил журнал Politico.

«Катастрофа и чудеса!»: Мир задрожал от землетрясения в Турции

При этом региональный директор Ханс Клюге отметил, что на сегодняшний день рано подводить итоги бедствия, так как «его реальный ущерб не подсчитан».

Организация призвала выделить 43 миллиона долларов, которые пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения, и, возможно, попросит увеличить сумму вдвое.

По прогнозам ВОЗ, из-за нарушения водоснабжения в разрушенных очагах царит антисанитария, что может привести к распространению инфекционных заболеваний.

Ранее живущие в Турции россияне рассказали НСН, как трагедия сплотила страну, а также поделились личными историями помощи местным жителям.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСирияТурция
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