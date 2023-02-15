ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии катастрофой столетия

При этом региональный директор Ханс Клюге отметил, что на сегодняшний день рано подводить итоги бедствия, так как «его реальный ущерб не подсчитан».

Организация призвала выделить 43 миллиона долларов, которые пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения, и, возможно, попросит увеличить сумму вдвое.

По прогнозам ВОЗ, из-за нарушения водоснабжения в разрушенных очагах царит антисанитария, что может привести к распространению инфекционных заболеваний.

Ранее живущие в Турции россияне рассказали НСН, как трагедия сплотила страну, а также поделились личными историями помощи местным жителям.

