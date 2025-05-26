Путин поздравил тренера «Краснодара» с победой в РПЛ

Глава государства Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главному тренеру футбольного клуба «Краснодар» Мураду Мусаеву, поздравив их с победой в чемпионате России по футболу.

СМИ: Кубок России по футболу раскололся за 10 дней до финала

Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Краснодар» впервые за свою историю стал чемпионом России по футболу. Он вырвал титул у «Зенита», который оставался неизменным чемпионом последние шесть лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Владимир ПутинСпортФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры