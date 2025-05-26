Путин поздравил тренера «Краснодара» с победой в РПЛ
26 мая 202500:33
Глава государства Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главному тренеру футбольного клуба «Краснодар» Мураду Мусаеву, поздравив их с победой в чемпионате России по футболу.
Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Краснодар» впервые за свою историю стал чемпионом России по футболу. Он вырвал титул у «Зенита», который оставался неизменным чемпионом последние шесть лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru