Путин поздравил тренера «Краснодара» с победой в РПЛ

Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Краснодар» впервые за свою историю стал чемпионом России по футболу. Он вырвал титул у «Зенита», который оставался неизменным чемпионом последние шесть лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

