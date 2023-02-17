СМИ: Гипотетическое землетрясение в Стамбуле будет иметь сокрушительные последствия

В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошло мощное землетрясение, напоминает «Свободная пресса». Подземные толчки затронули 10 провинций республики. Жертвами катастрофы стали более 38 тысяч человек, пишет RT.

Hürriyet отмечает, что в последнее время сейсмологи все чаще прогнозируют подземные толчки в Стамбуле. Город расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, в 15-20 километрах южнее проходящего под Мраморным морем участка Северо-Анатолийского разлома. Как пишет издание, землетрясение в Кахраманмараше — «почти репетиция стамбульского землетрясения».

Специалисты предполагают, что в случае землетрясения магнитудой от 7,5 и выше в Стамбуле будут повреждены около полумиллиона зданий — примерно половина от всех в мегаполисе. При этом серьезные повреждения получат почти 13,5 тысячи строений, в которых проживают более 600 тысяч горожан.

