СМИ: Гипотетическое землетрясение в Стамбуле будет иметь сокрушительные последствия
Возможное землетрясение в Стамбуле может стать более разрушительным, чем стихийное бедствие на юго-востоке Турции, и повлечь сокрушительные социально-экономические последствия. Об этом пишет газета Hürriyet.
В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошло мощное землетрясение, напоминает «Свободная пресса». Подземные толчки затронули 10 провинций республики. Жертвами катастрофы стали более 38 тысяч человек, пишет RT.
Hürriyet отмечает, что в последнее время сейсмологи все чаще прогнозируют подземные толчки в Стамбуле. Город расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, в 15-20 километрах южнее проходящего под Мраморным морем участка Северо-Анатолийского разлома. Как пишет издание, землетрясение в Кахраманмараше — «почти репетиция стамбульского землетрясения».
Специалисты предполагают, что в случае землетрясения магнитудой от 7,5 и выше в Стамбуле будут повреждены около полумиллиона зданий — примерно половина от всех в мегаполисе. При этом серьезные повреждения получат почти 13,5 тысячи строений, в которых проживают более 600 тысяч горожан.
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