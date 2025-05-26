СМИ: США попросили Израиль отложить операцию в секторе Газа
Американские власти попросили Израиль отложить новую операцию в секторе Газа, сообщает Jerusalem Post.
По данным издания, это необходимо с тем, чтобы попытаться договориться с палестинским движением ХАМАС. Просьба содержала два основных компонента — отложить полномасштабную операцию в Газе и позволить продолжающимся переговорам продвигаться вместе с военной операцией.
При этом израильские чиновники дали понять, что, начав полномасштабную наземную операцию, Израиль не покинет районы, куда он войдет, даже в рамках потенциальной сделки.
Ранее израильские силы нанесли авиаудар по подземному объекту в районе Европейской больницы в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, предполагаемой целью которого был глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Синвар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru