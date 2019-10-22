Число погибших при прорыве дамб под Красноярском увеличилось до 17
Число погибших в результате разрушения дамбы в Красноярском крае возросло до 17. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По её словам, были обнаружены тела ещё двух погибших из числа без вести пропавших. Ранее было известно о 15-ти жертвах разрушения дамбы в Красноярском крае, пишет RT.
Ранее сообщалось, что на месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружен сейф с золотом, который пропал во время трагедии. Как пишет Ura.ru, внутри него находилось 9 колб с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Следствие будет ходатайствовать о наложении ареста на найденное золотое. В таком случае драгметалл пойдет на компенсацию потерпевшим, если те подадут иск в суд.
Между тем, после ЧП в Красноярском крае Росприроднадзор проверит российские золотодобывающие компании, а также гидротехнические сооружения в России, чтобы не допустить повторения трагедии, отмечает РИА ФАН. Напомним, 19 октября на реке Сейба в Красноярском крае произошел прорыв дамбы на золотодобывающем прииске, в результате чего погибли 17 сотрудников предприятия. В настоящий момент трое числятся пропавшими без вести.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Число погибших при прорыве дамб под Красноярском увеличилось до 17
- Владимиру Зеленскому пригрозили «немирным» Майданом
- Свидетель: Билетёрши кинозала в «Зимней вишне» во время пожара были в сауне
- Дело Серебренникова вернулось в суд
- Китай намерен привлекать туристов из РФ системой «всё включено»