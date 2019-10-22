Число погибших при прорыве дамб под Красноярском увеличилось до 17

Число погибших в результате разрушения дамбы в Красноярском крае возросло до 17. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По её словам, были обнаружены тела ещё двух погибших из числа без вести пропавших. Ранее было известно о 15-ти жертвах разрушения дамбы в Красноярском крае, пишет RT.

Ранее сообщалось, что на месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружен сейф с золотом, который пропал во время трагедии. Как пишет Ura.ru, внутри него находилось 9 колб с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Следствие будет ходатайствовать о наложении ареста на найденное золотое. В таком случае драгметалл пойдет на компенсацию потерпевшим, если те подадут иск в суд.