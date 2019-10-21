Красноярская трагедия может повториться на Волге в куда больших масштабах

В Красноярске суд заключил под стражу генерального директора компании-собственника золотодобывающей артели «Сисим», начальника и мастера участка, где при прорыве дамб в минувшие выходные погибли люди. В субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба прорвало дамбы на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания «Сисим». Вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. Холдинг «Сибзолото», которому принадлежит артель, сообщает о 44 пострадавших.

Генеральный директор ООО «Сисим» и инженер по технике безопасности знали, что общежития для рабочих, попавшие в зону затопления из-за прорыва дамбы, построены с нарушениями, - заявила судья. Как рассказали в суде представители СК РФ, из офиса компании «Сисим» пытались вывезти возможные улики: когда следователи подъезжали к офису, они увидели машины, в которую два человека загружали системные блоки и документы. Когда машину остановили, то в ней обнаружили документы о деятельности компании и четыре системных блока.

В случае с гибелью старателей в Красноярском крае речь идет о разрушении самовольно возведенных дамб на небольшой реке в отдаленном малодоступном районе. СК установил, что дамбы для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи соорудили незаконно. А какой там контроль за соблюдением правил? Тайга – закон, медведь – хозяин.

Между тем, риск повторения подобного инцидента в куда больших масштабах существует на гидротехническом сооружении, возведенном абсолютно законно и таких размеров, что ни от какого контроля не скроешь. Это - Горьковская плотина Нижегородской гидроэлектростанции. Как заявил в Совете Федерации руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, у плотины отсутствуют сооружения, предусматривающие ее устойчивость: «Без подпора снизу, на уровне 68 метров, нет никакой уверенности в том, что эта плотина устойчива», - предупредил ученый. По его словам, которые приводит «Интерфакс», авария может произойти, если в эксплуатацию не введут Нижегородский низконапорный узел и не достроят Чебоксарский гидроузел. И это может привести к катастрофе: последствия будут более серьезными, чем при ЧП в Красноярском крае, - указал специалист. Для оценки разницы потенциальных последствий достаточно сравнить на карте количество населенных пунктов на реках Сейба и Волга.

