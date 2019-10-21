По делу о прорыве дамб под Красноярском признаны потерпевшими 29 человек
Следствие признало потерпевшими 29 человек по делу о прорыве дамб в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК по региону.
Отмечается, что в ходе расследования были допрошены 185 свидетелей случившегося, прошли обыски в офисах золотопромышленной артели, семь раз осмотрено место происшествия, в том числе с воздуха. Проводится экспертиза изъятых документов.
Напомним, в ночь на субботу, 19 октября, около посёлка Щетинкино на юге Красноярского края разрушилась дамба золотодобывающей артели. В результате погибло 15 человек. Пятеро числятся пропавшими без вести.
Руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил НСН, что красноярская трагедия может повториться на Волге в куда больших масштабах.
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