По делу о прорыве дамб под Красноярском признаны потерпевшими 29 человек

Отмечается, что в ходе расследования были допрошены 185 свидетелей случившегося, прошли обыски в офисах золотопромышленной артели, семь раз осмотрено место происшествия, в том числе с воздуха. Проводится экспертиза изъятых документов.

Напомним, в ночь на субботу, 19 октября, около посёлка Щетинкино на юге Красноярского края разрушилась дамба золотодобывающей артели. В результате погибло 15 человек. Пятеро числятся пропавшими без вести.

Руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил НСН, что красноярская трагедия может повториться на Волге в куда больших масштабах.